Узнать больше

Ульянов: Киев пока не готов к реализации инициативы МАГАТЭ о защитной зоне вокруг ЗАЭС

Короткая ссылка
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Киев пока не готов к реализации инициативы МАГАТЭ по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.
Ульянов: Киев пока не готов к реализации инициативы МАГАТЭ о защитной зоне вокруг ЗАЭС
  • РИА Новости

Он напомнил, что в сентябре гендиректор МАГАТЭ выдвинул инициативу о создании защитной зоны ядерной и физической ядерной безопасности на Запорожской АЭС.

По словам Ульянова, данное предложение, которое «исключило бы атаки с территории АЭС и против неё», ещё не реализовано.

«Украина к этому, к сожалению, не готова», — написал российский постпред в своём Telegram-канале.

Ранее советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что украинская армия подвергла обстрелу сотрудников службы безопасности Запорожской АЭС.

По его словам, Россия готовит ноту в связи с инцидентом.

23 февраля замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что диалог по созданию зоны безопасности на Запорожской АЭС (ЗАЭС) идёт непросто.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить