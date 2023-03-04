Ульянов: Киев пока не готов к реализации инициативы МАГАТЭ о защитной зоне вокруг ЗАЭС

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Киев пока не готов к реализации инициативы МАГАТЭ по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.

Он напомнил, что в сентябре гендиректор МАГАТЭ выдвинул инициативу о создании защитной зоны ядерной и физической ядерной безопасности на Запорожской АЭС.

По словам Ульянова, данное предложение, которое «исключило бы атаки с территории АЭС и против неё», ещё не реализовано.

«Украина к этому, к сожалению, не готова», — написал российский постпред в своём Telegram-канале.

Ранее советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что украинская армия подвергла обстрелу сотрудников службы безопасности Запорожской АЭС.

По его словам, Россия готовит ноту в связи с инцидентом.

23 февраля замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что диалог по созданию зоны безопасности на Запорожской АЭС (ЗАЭС) идёт непросто.