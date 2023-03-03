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ВСУ открыли огонь по сотрудникам службы безопасности ЗАЭС

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Украинская армия подвергла обстрелу сотрудников службы безопасности Запорожской АЭС, Россия готовит ноту в связи с инцидентом, заявил советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия 24».
ВСУ открыли огонь по сотрудникам службы безопасности ЗАЭС
  • РИА Новости

«Наши сотрудники службы безопасности, которые обеспечивают процесс встречи инспекторов МАГАТЭ, попали буквально под автоматный огонь. Через некоторое время где-то включился украинский пулемёт», — цитирует его РИА Новости.

По словам Карчаа, оба сотрудника, оказавшиеся под обстрелом, уцелели. Карчаа предположил, что по итогам инцидента Москва обязательно отправит ноту.

«Оставлять без реагирования подобного рода вооружённые провокации, на наш взгляд, нельзя категорически», — добавил он.

В «Росэнергоатоме» ранее назвали ядерным терроризмом действия Киева в отношении ЗАЭС.

Накануне на ЗАЭС состоялась ротация инспекторов МАГАТЭ, охрану которых осуществляли сотрудники службы безопасности атомной станции.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о срыве ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС из-за западных спецслужб.

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