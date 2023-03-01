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Рогов заявил о срыве ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС из-за западных спецслужб

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ротацию миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС искусственно продолжают срывать. По его словам, за провокацией стоят западные спецслужбы.
Рогов заявил о срыве ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС из-за западных спецслужб
  • РИА Новости

«Ротация миссии МАГАТЭ на АЭС, которая планировалась в феврале, продолжает искусственно срываться. Западные спецслужбы используют структуры ООН, чтобы блокировать приезд новой группы МАГАТЭ и обвинить Россию в создании препятствий и сложностей», — рассказал Рогов РИА Новости.

Вместе с этим он подчеркнул, что российский регион открыт для приезда группы МАГАТЭ, и не видит никаких препятствий для этого.

«Россия готова гарантировать безопасный коридор для приезда миссии, которая также может беспрепятственно посетить АЭС и через территорию России», — заявил он.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что сотрудники ведомства обеспечивают безопасность Запорожской АЭС в круглосуточном режиме.

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