Рогов заявил о срыве ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС из-за западных спецслужб
- РИА Новости
«Ротация миссии МАГАТЭ на АЭС, которая планировалась в феврале, продолжает искусственно срываться. Западные спецслужбы используют структуры ООН, чтобы блокировать приезд новой группы МАГАТЭ и обвинить Россию в создании препятствий и сложностей», — рассказал Рогов РИА Новости.
Вместе с этим он подчеркнул, что российский регион открыт для приезда группы МАГАТЭ, и не видит никаких препятствий для этого.
«Россия готова гарантировать безопасный коридор для приезда миссии, которая также может беспрепятственно посетить АЭС и через территорию России», — заявил он.
Ранее глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что сотрудники ведомства обеспечивают безопасность Запорожской АЭС в круглосуточном режиме.