Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ротацию миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС искусственно продолжают срывать. По его словам, за провокацией стоят западные спецслужбы.

«Ротация миссии МАГАТЭ на АЭС, которая планировалась в феврале, продолжает искусственно срываться. Западные спецслужбы используют структуры ООН, чтобы блокировать приезд новой группы МАГАТЭ и обвинить Россию в создании препятствий и сложностей», — рассказал Рогов РИА Новости.

Вместе с этим он подчеркнул, что российский регион открыт для приезда группы МАГАТЭ, и не видит никаких препятствий для этого.

«Россия готова гарантировать безопасный коридор для приезда миссии, которая также может беспрепятственно посетить АЭС и через территорию России», — заявил он.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что сотрудники ведомства обеспечивают безопасность Запорожской АЭС в круглосуточном режиме.