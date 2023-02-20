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Куренков: сотрудники МЧС России круглосуточно обеспечивают безопасность Запорожской АЭС

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Глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что сотрудники ведомства обеспечивают безопасность Запорожской АЭС в круглосуточном режиме.
Куренков: сотрудники МЧС России круглосуточно обеспечивают безопасность Запорожской АЭС
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty

«В круглосуточном режиме организовано дежурство личного состава для обеспечения пожарной безопасности на Запорожской АЭС», — приводит слова Куренкова пресс-служба МЧС.

В ведомстве также рассказали, что пожарную безопасность на остальной освобождённой части Запорожской области обеспечивают 27 подразделений.

Также сотрудники МЧС обеспечивают охрану Энергодара.

Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что возведение конструкции для защиты ключевых объектов Запорожской АЭС от обстрелов ВСУ находится в стадии завершения.

11 февраля пригород Энергодара подвергся обстрелу со стороны ВСУ, Запорожская АЭС не пострадала.

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