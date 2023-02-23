В МИД России заявили, что диалог по созданию зоны безопасности на ЗАЭС идёт непросто
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«Диалог по «зоне» развивается непросто, но его главная цель определена — сделать всё необходимое, чтобы предотвратить украинские атаки на станцию и не допустить аварийной ситуации, тем более техногенной катастрофы с непредсказуемыми последствиями», — рассказал он.
Галузин отметил, что о сроках достижения договорённостей говорить преждевременно.
Ранее гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв проинформировал главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси о шагах, предпринимаемых для безопасности Запорожской атомной электростанции.