В МИД России заявили, что диалог по созданию зоны безопасности на ЗАЭС идёт непросто

Диалог по созданию зоны безопасности на Запорожской АЭС (ЗАЭС) идёт непросто. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД России Михаил Галузин.

«Диалог по «зоне» развивается непросто, но его главная цель определена — сделать всё необходимое, чтобы предотвратить украинские атаки на станцию и не допустить аварийной ситуации, тем более техногенной катастрофы с непредсказуемыми последствиями», — рассказал он.

Галузин отметил, что о сроках достижения договорённостей говорить преждевременно.

Ранее гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв проинформировал главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси о шагах, предпринимаемых для безопасности Запорожской атомной электростанции.