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В МИД России заявили, что диалог по созданию зоны безопасности на ЗАЭС идёт непросто

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Диалог по созданию зоны безопасности на Запорожской АЭС (ЗАЭС) идёт непросто. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД России Михаил Галузин.
В МИД России заявили, что диалог по созданию зоны безопасности на ЗАЭС идёт непросто
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty

«Диалог по «зоне» развивается непросто, но его главная цель определена — сделать всё необходимое, чтобы предотвратить украинские атаки на станцию и не допустить аварийной ситуации, тем более техногенной катастрофы с непредсказуемыми последствиями», — рассказал он.

Галузин отметил, что о сроках достижения договорённостей говорить преждевременно.

Ранее гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв проинформировал главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси о шагах, предпринимаемых для безопасности Запорожской атомной электростанции.

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