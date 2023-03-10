Рогов сообщил о семи взрывах в районе промзоны у Запорожской АЭС
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- © Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty
«Энергодар под огнём боевиков ВСУ... Звуки прилётов (не менее семи) наиболее громко были слышны горожанам в районе промзоны и набережной», — написал он в Telegram.
По предварительной информации, обстрел вёлся с применением тяжёлой артиллерии НАТО.
Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что российские силы организовали глубокоэшелонированную линию обороны в Запорожской области.
8 марта украинские беспилотники нанесли удар зажигательными боеприпасами по набережной Энергодара. Возник пожар на площади 4 га.