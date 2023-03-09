Балицкий: российские силы имеют двойную линию обороны в Запорожской области
- РИА Новости
Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
«У нас достаточно крепкая двойная линия, как минимум глубокоэшелонированная», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».
Балицкий рассказал, что администрация области отслеживает снабжение армии, помогает военным в вопросах обеспечения.
8 марта украинские беспилотники нанесли удар зажигательными боеприпасами по набережной Энергодара. Возник пожар на площади 4 га.
Также стало известно, что мирный житель получил ранения при обстреле города Пологи Запорожской области со стороны ВСУ.