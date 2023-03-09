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Балицкий: российские силы имеют двойную линию обороны в Запорожской области

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Российские силы организовали глубокоэшелонированную линию обороны в Запорожской области.
Балицкий: российские силы имеют двойную линию обороны в Запорожской области
  • РИА Новости

Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«У нас достаточно крепкая двойная линия, как минимум глубокоэшелонированная», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Балицкий рассказал, что администрация области отслеживает снабжение армии, помогает военным в вопросах обеспечения.

8 марта украинские беспилотники нанесли удар зажигательными боеприпасами по набережной Энергодара. Возник пожар на площади 4 га.

Также стало известно, что мирный житель получил ранения при обстреле города Пологи Запорожской области со стороны ВСУ.

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