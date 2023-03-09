Лавров: договорённость о защитной зоне вокруг ЗАЭС была близка, но её заблокировал Киев

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что договорённость о защитной зоне вокруг Запорожской АЭС была близка, но её заблокировал Киев.

«Мы активно сотрудничали с гендиректором МАГАТЭ. Договорённость была близка, мы готовы были её поддержать, но она была заблокирована Киевом, который как раз и выдвигает предварительные условия насчёт военнопленных и демилитаризации ЗАЭС», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация, складывающаяся на Запорожской АЭС, говорит о необходимости создания зоны безопасности на объекте.