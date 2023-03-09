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Лавров: договорённость о защитной зоне вокруг ЗАЭС была близка, но её заблокировал Киев

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что договорённость о защитной зоне вокруг Запорожской АЭС была близка, но её заблокировал Киев.
Лавров: договорённость о защитной зоне вокруг ЗАЭС была близка, но её заблокировал Киев
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Мы активно сотрудничали с гендиректором МАГАТЭ. Договорённость была близка, мы готовы были её поддержать, но она была заблокирована Киевом, который как раз и выдвигает предварительные условия насчёт военнопленных и демилитаризации ЗАЭС», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация, складывающаяся на Запорожской АЭС, говорит о необходимости создания зоны безопасности на объекте.

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