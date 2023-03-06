МАГАТЭ: ситуация на ЗАЭС указывает на необходимость создания зоны безопасности

Ситуация, складывающаяся на Запорожской АЭС, говорит о необходимости создания зоны безопасности на объекте, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Ситуация на Запорожской АЭС подчёркивает острую необходимость создания на площадке зоны ядерной безопасности и защиты», — сказал он.

Гросси заявил, что активизировал консультации с обеими сторонами конфликта и рассчитывает на активную поддержку в достижении указанной цели.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее отметил, что киевский режим продолжает саботировать создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, так как вынашивает планы по захвату объекта.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Киев пока не готов к реализации инициативы МАГАТЭ по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.