«Подконтрольные Киеву СМИ распространяют фейки»: в Энергодаре опровергли уход России с территории Запорожской АЭС

Сообщения о том, что что Россия якобы планирует выйти из Энергодара и оставить Запорожскую АЭС не соответствуют действительности, заявили в администрации города. Там подчеркнули, что подобные фейки активно распространяют подконтрольные киевскому режиму СМИ. Городские власти также указали, что в данный момент по плану проходит перевод персонала атомной электростанции под юрисдикцию «Росатома». При этом безопасность ЗАЭС обеспечивается в полном объёме.

В военно-граждской администрации города Энергодар опровергли публикации украинских СМИ о том, что российские представители якобы готовятся покинуть Запорожскую АЭС.

«В последнее время подконтрольные Киеву СМИ активно распространяют фейки о том, что Россия якобы планирует выход из Энергодара и оставление ЗАЭС. Данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Наряду с этим по плану проходит перевод персонала атомной электростанции под юрисдикцию «Росатома»: «Работники, в том числе и оперативный персонал, подписали трудовые соглашения с новым работодателем. При этом жители Энергодара и, в том числе, работники ЗАЭС оформляют паспорта гражданства РФ».

Подчёркивается, что безопасность Запорожской атомной электростанции обеспечивается в полном объёме.

Напомним, 20 ноября СМИ сообщили, что мэра Энергодара Александра Волгу освободили от должности и запретили ему пребывание на территории Запорожской области.

Сводка ДНР и ЛНР

Три человека, в том числе подросток, погибли в ДНР за прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских военных, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трёх гражданских лиц, в том числе подростка 2006 года рождения, в Червоногвардейском районе Макеевки», — говорится в сообщении.

При этом ранения различной степени тяжести получили семь мирных жителей в Кировском и Ворошиловском районах Донецка, Центрально-Городском районе Горловки.

В общей сложности за минувшие сутки территория ДНР 35 раз подверглась обстрелам со стороны украинских вооружённых формирований, которые выпустили 181 единицу артиллерийских и миномётных боеприпасов, а также реактивных снарядов системы залпового огня «Град».

В Луганской Народной Республике сообщили, что за прошедшие сутки украинские вооружённые формирования обстреляли населённый пункт Сватово из артиллерийского орудия калибра 155 мм. По данным представительства ЛНР в СЦКК, в результате обстрела разрушен жилой дом.

ВСУ несут большие потери под Артёмовском

Вооружённые силы Украины в районе Артёмовска несут большие потери, пишет газета The New York Times. По данным издания, 24 ноября было зафиксировано 240 раненых, а спустя сутки число получивших ранения составило ещё 50 человек.

Отмечается, в последние несколько дней ВСУ направили значительные силы в этот район для укрепления своих позиций, в частности, силы специального назначения и бойцов территориальной обороны.

Ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявлял о «колоссальных потерях» вооружённых формирований Украины на этом направлении. Также отмечалась крайне высокая интенсивность боевых действий.

Российская артиллерия уничтожила наблюдательный пункт ВСУ

Минобороны РФ рассказало о работе экипажа самоходной артиллерийской установки «Акация», который уничтожил наблюдательный пункт украинских военных на Запорожском направлении.

По данным ведомства, разведчики с помощью беспилотника выявили новый наблюдательный пункт противника, находившийся неподалёку от линии соприкосновения сторон. После этого перед расчётом артустановки «Акация» была поставлена задача — подавить цель в кратчайший срок. Позиция украинских националистов была уничтожена 155-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами.

«Работаем в штатном режиме — несём боевое дежурство на указанном направлении в ожидании целей, которые выявят специальные подразделения или передовой край нашей пехоты. Работать приходится круглые сутки — и ночью и днём. Подавление и уничтожение объектов, вскрываемых разведкой, пехотой и специальными подразделениями», — заявил об особенностях боевой работы командир расчёта с позывным «Янтарь».

Схроны украинских военных на левом берегу Днепра

На левом берегу Днепра обнаружены схроны украинских военных, в которых находилось огнестрельное оружие, переносные зенитные ракетные комплексы, ручные гранатометы и боеприпасы разных калибров. Об этом сообщил первый заместитель начальника управления Росгвардии по Чеченской Республике полковник Султан Рашаев.

«Проводим оперативно-разыскные мероприятия на Херсонском направлении и направлении Энергодара. В результате были выявлены несколько схронов, несколько десятков огнестрельного оружия, из тяжелого оружия — ПЗРК, «Шмели», РПГ и боеприпасы разных калибров», — цитирует его ТАСС.

По его словам, бойцы подразделений «Ахмат» к настоящему моменту проверили около 20 сёл в направлении Энергодара на левобережье Днепра.