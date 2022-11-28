NYT: украинские военные несут значительные потери в боях под Артёмовском в ДНР
За сутки в боях под Артёмовском ранения получили около 240 украинских военнослужащих. Об этом сообщила газета The New York Times.
- Gettyimages.ru
Отмечается, что к полудню пятницы, 25 ноября, медики насчитали около 50 раненых.
«На протяжении почти часа поток украинских потерь в городе Бахмут (Артёмовск. — RT) на востоке казался нескончаемым», — пишут авторы материала.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»