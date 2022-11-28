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NYT: украинские военные несут значительные потери в боях под Артёмовском в ДНР

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За сутки в боях под Артёмовском ранения получили около 240 украинских военнослужащих. Об этом сообщила газета The New York Times.
NYT: украинские военные несут значительные потери в боях под Артёмовском в ДНР
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Отмечается, что к полудню пятницы, 25 ноября, медики насчитали около 50 раненых.

«На протяжении почти часа поток украинских потерь в городе Бахмут (Артёмовск. — RT) на востоке казался нескончаемым», — пишут авторы материала.

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