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В ЛНР заявили о высокой интенсивности боевых действий на Артёмовском направлении

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Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил, что на Артёмовском направлении сейчас наблюдается крайне высокая интенсивность боевых действий.
В ЛНР заявили о высокой интенсивности боевых действий на Артёмовском направлении
  • РИА Новости

«На Артёмовском (Бахмутском. — RT) направлении ВСУ несут колоссальные потери. На данном направлении сейчас крайне высокая интенсивность боевых действий. ВСУ пытаются ротировать личный состав каждые несколько недель», — написал он в Telegram.

Ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что Вооружённые силы Украины отказались от планов полномасштабного наступления на ЛНР из-за больших потерь, нарушений поставок боеприпасов и плохих погодных условий.

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