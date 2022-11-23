В ЛНР заявили о высокой интенсивности боевых действий на Артёмовском направлении

Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил, что на Артёмовском направлении сейчас наблюдается крайне высокая интенсивность боевых действий.

«На Артёмовском (Бахмутском. — RT) направлении ВСУ несут колоссальные потери. На данном направлении сейчас крайне высокая интенсивность боевых действий. ВСУ пытаются ротировать личный состав каждые несколько недель», — написал он в Telegram.

Ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что Вооружённые силы Украины отказались от планов полномасштабного наступления на ЛНР из-за больших потерь, нарушений поставок боеприпасов и плохих погодных условий.