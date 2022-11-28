РИА Новости: уничтожен наблюдательный пункт ВСУ на Запорожском направлении

Экипаж российской самоходной артиллерийской установки «Акация» уничтожил наблюдательный пункт украинских военных на Запорожском направлении.

Об этом информирует РИА Новости.

«Подразделения разведки обнаружили наблюдательный пункт противника. Мы получили целеуказание, вышли на позиции», — рассказал командир артиллерийского подразделения ВС России.

По его словам, позднее разведка подтвердила поражение цели.

Ранее в Минобороны сообщили, что в районе Днепропетровска российские военные уничтожили склад с более чем 100 снарядами для РСЗО HIMARS.

Также Минобороны России сообщило, что российские военные уничтожили в Запорожской области склад боеприпасов для HIMARS.