РИА Новости: уничтожен наблюдательный пункт ВСУ на Запорожском направлении
Об этом информирует РИА Новости.
«Подразделения разведки обнаружили наблюдательный пункт противника. Мы получили целеуказание, вышли на позиции», — рассказал командир артиллерийского подразделения ВС России.
По его словам, позднее разведка подтвердила поражение цели.
Ранее в Минобороны сообщили, что в районе Днепропетровска российские военные уничтожили склад с более чем 100 снарядами для РСЗО HIMARS.
Также Минобороны России сообщило, что российские военные уничтожили в Запорожской области склад боеприпасов для HIMARS.