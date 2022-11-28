Bloomberg: конфликт на Украине перестанет быть выгоден США в случае его продолжения

Затягивание конфликта на Украине перестанет приносить выгоду Соединённым Штатам. Такое мнение выразил обозреватель Хэл Брэндс в статье для Bloomberg.

«Американские чиновники стали задумываться о том, что США получили уже все возможные плоды от украинского кризиса», — заявил он.

Брэндс выразил обеспокоенность, что со временем цена за ведение военных действий будет только расти и власти США не смогут уделять необходимое внимание другим регионам.

Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что администрация президента США Джо Байдена затягивает украинский конфликт ради получения финансовой выгоды.

Также Карлсон подверг президента Украины Владимира Зеленского критике за постоянное выпрашивание денег у Вашингтона, назвав его «коррумпированным украинским диктатором».