Ведущий Fox News Карлсон обвинил Байдена в затягивании конфликта на Украине
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По его словам, прекращение огня на Украине является единственным способом решения большинства проблем.
«Это помогло бы миру и нашему среднему классу. Но администрация Байдена не ищет решения. Наоборот, они изыскивают способы выжать ещё несколько долларов из всё более беднеющего американского среднего класса», — сказал Карлсон.
Он отметил, что стратегия Байдена приводит к разрушению экономики США, так как средний класс беднеет из-за высоких цен на энергоносители.
Ранее Карлсон подверг президента Украины Владимира Зеленского критике за постоянное выпрашивание денег у Вашингтона, назвав его «коррумпированным украинским диктатором».