Ведущий Fox News Карлсон обвинил Байдена в затягивании конфликта на Украине

Администрация президента США Джо Байдена затягивает украинский конфликт ради получения финансовой выгоды, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

По его словам, прекращение огня на Украине является единственным способом решения большинства проблем.

«Это помогло бы миру и нашему среднему классу. Но администрация Байдена не ищет решения. Наоборот, они изыскивают способы выжать ещё несколько долларов из всё более беднеющего американского среднего класса», — сказал Карлсон.

Он отметил, что стратегия Байдена приводит к разрушению экономики США, так как средний класс беднеет из-за высоких цен на энергоносители.

Ранее Карлсон подверг президента Украины Владимира Зеленского критике за постоянное выпрашивание денег у Вашингтона, назвав его «коррумпированным украинским диктатором».