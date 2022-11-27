Узнать больше

Ведущий Fox News Карлсон обвинил Байдена в затягивании конфликта на Украине

Короткая ссылка
Администрация президента США Джо Байдена затягивает украинский конфликт ради получения финансовой выгоды, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
Ведущий Fox News Карлсон обвинил Байдена в затягивании конфликта на Украине
  • Gettyimages.ru

По его словам, прекращение огня на Украине является единственным способом решения большинства проблем.

«Это помогло бы миру и нашему среднему классу. Но администрация Байдена не ищет решения. Наоборот, они изыскивают способы выжать ещё несколько долларов из всё более беднеющего американского среднего класса», — сказал Карлсон.

Он отметил, что стратегия Байдена приводит к разрушению экономики США, так как средний класс беднеет из-за высоких цен на энергоносители.

Ранее Карлсон подверг президента Украины Владимира Зеленского критике за постоянное выпрашивание денег у Вашингтона, назвав его «коррумпированным украинским диктатором».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить