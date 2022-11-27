Ведущий Fox News Карлсон назвал Зеленского коррумпированным диктатором
Ведущий подчеркнул, что Зеленский не просто просит денег у американского конгресса, а настойчиво их требует.
«Вы знаете этого парня? Кто этот парень? В действительности он коррумпированный украинский диктатор, требующий от нас деньги», — сказал Карлсон.
23 ноября американский лидер Джо Байден распорядился выделить военную помощь Украине на сумму $400 млн.
22 ноября США выделили Украине новый транш финансовой помощи на $4,5 млрд.