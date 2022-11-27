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Ведущий Fox News Карлсон назвал Зеленского коррумпированным диктатором

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Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон подверг президента Украины Владимира Зеленского критике за постоянное выпрашивание денег у Вашингтона, назвав его «коррумпированным украинским диктатором».

Ведущий подчеркнул, что Зеленский не просто просит денег у американского конгресса, а настойчиво их требует.

«Вы знаете этого парня? Кто этот парень? В действительности он коррумпированный украинский диктатор, требующий от нас деньги», — сказал Карлсон.

23 ноября американский лидер Джо Байден распорядился выделить военную помощь Украине на сумму $400 млн.

22 ноября США выделили Украине новый транш финансовой помощи на $4,5 млрд.

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