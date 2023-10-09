МИД: признание Киева о попытках захвата ЗАЭС должно стать холодным душем для ООН
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Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.
Она отметила, что представители ООН долгие месяцы говорили о том, что «не могут определить направление удара по станции».
«Признание Буданова должно вывести из гипнотического сна население стран НАТО, которому натовские режимы внушали, будто Россия создаёт угрозы ядерным объектам и угрожает применением ядерного оружия», — написала дипломат.
Захарова подчеркнула, что дипведомство не раз сообщало о том, что киевский режим использует ЗАЭС в качестве «грязного ядерного оружия» и шантажирует им Европу. При этом Москва на всех площадках представляла информацию о подтверждении причастности ВСУ к обстрелам объекта.
Ранее Буданов признался, что спецназовцы ГУР провалили три операции по атаке и захвату Запорожской АЭС.