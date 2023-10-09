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Буданов признал три украинские попытки атаковать ЗАЭС

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Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признался в интервью украинскому изданию NV, что спецназовцы ГУР провалили три операции по атаке и захвату Запорожской АЭС.

Об этом информирует ТАСС.

По словам Буданова, первая попытка был предпринята украинской стороной в августе 2022 года.

Тогда, по данным агентства, спецназовцы ГУР пересекли Каховское водохранилище в районе Энергодара на быстроходных лодках, чтобы создать на левом берегу плацдарм для попытки захвата ЗАЭС, однако были вынуждены отступить.

Отмечается, что после этого ГУР предприняло ещё две попытки высадиться на левом берегу Днепра с целью захвата ЗАЭС.

В них, по словам начальника ГУР, принимали участие несколько сотен человек, в том числе и иностранцы.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские военные обеспечили ротацию наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

Также военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что планы Киева по захвату ЗАЭС являются «убийственным делом».

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