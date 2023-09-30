Военный эксперт Дандыкин: планы Киева по захвату ЗАЭС — «убийственное дело»

Военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Владимир Зеленский согласовал с Западом новое наступление и попытку захвата Запорожской АЭС.

По словам специалиста, план Киева по захвату ЗАЭС и форсированию Днепра — «убийственное дело» для ВСУ.

«Нужно огромное количество высадочных средств. Всё это — под контролем наших средств наблюдения. Может быть нанесён превентивный удар по тому берегу со всеми вытекающими последствиями», — отметил Дандыкин.

Он добавил, что у ВСУ сейчас нет возможностей для операции подобного уровня.

«Это должна быть отработанная серьёзная операция», — пояснил собеседник RT.

Военный эксперт также напомнил, что все попытки частичной разведки, особенно в районе Херсона, заканчиваются уничтожением как диверсионно-разведывательных групп, так и плавсредств.

Ранее стало известно, что Зеленский согласовал с кураторами из США и Британии новое наступление ВСУ в начале октября.

Его планируется провести на Херсонском и Запорожском направлениях. В частности, оно предполагает попытку захвата Запорожской АЭС.