Источник: Зеленский согласовал с Западом новое наступление на двух направлениях

Владимир Зеленский согласовал с кураторами из США и Британии новое наступление ВСУ в начале октября. Его планируется провести на Херсонском и Запорожском направлениях. В частности, оно предполагает захват Запорожской АЭС. Об этом сообщил журналистам источник, близкий к компетентным органам.

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По словам собеседника, которого цитирует РИА Новости, в Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования Днепра. «Одновременно спецназом сил специальных операций ВСУ, прошедшим подготовку у британских инструкторов, планируются действия по захвату Запорожской АЭС», — сказал источник. Обозреватель The New York Times Дэвид Френч ранее выразил мнение, что если украинское командование вовремя не остановится и продолжит контрнаступление, то украинскую армию ждёт поражение. 26 сентября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы Украины за месяц потеряли более 17 тыс. человек и свыше 2700 единиц вооружения.