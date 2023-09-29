NYT: Украину ждёт поражение в случае продолжения контрнаступления
- AP
Такое мнение в статье для газеты The New York Times высказал обозреватель Дэвид Френч.
По его мнению, украинское командование намерено в течение долгого времени продвигать наступление и подталкивать солдат к переломному моменту, полагая, что настоящий прорыв не за горами.
«Вспомните весеннее наступление Германии в 1918 году, ближе к концу Первой мировой войны. Немецкая армия наносила союзникам удар за ударом, добилась ограниченных успехов, но в процессе обескровила себя, что сделало её уязвимой», — говорится в публикации.
Френч также не исключил, что поражение ВСУ может наступить из-за ослабления поддержки со стороны Запада.
«Это означает, что победа России над Украиной будет означать и победу над США», — резюмировал автор.
Ранее в Le Monde отметили, что провал контрнаступления ВСУ ухудшает политическое положение Владимира Зеленского.
Также в The New York Times заявили, что Киев серьёзно рискует, замедляя контрнаступление ВСУ.