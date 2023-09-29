NYT: Украину ждёт поражение в случае продолжения контрнаступления

Если украинское командование вовремя не остановится и продолжит контрнаступление Вооружённых сил Украины, то украинскую армию ждёт поражение.

Такое мнение в статье для газеты The New York Times высказал обозреватель Дэвид Френч.

По его мнению, украинское командование намерено в течение долгого времени продвигать наступление и подталкивать солдат к переломному моменту, полагая, что настоящий прорыв не за горами.

«Вспомните весеннее наступление Германии в 1918 году, ближе к концу Первой мировой войны. Немецкая армия наносила союзникам удар за ударом, добилась ограниченных успехов, но в процессе обескровила себя, что сделало её уязвимой», — говорится в публикации.

Френч также не исключил, что поражение ВСУ может наступить из-за ослабления поддержки со стороны Запада.

«Это означает, что победа России над Украиной будет означать и победу над США», — резюмировал автор.

Ранее в Le Monde отметили, что провал контрнаступления ВСУ ухудшает политическое положение Владимира Зеленского.

Также в The New York Times заявили, что Киев серьёзно рискует, замедляя контрнаступление ВСУ.