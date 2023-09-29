Monde: провал контрнаступления ВСУ ухудшает политическое положение Зеленского
По его словам, «нестерпимо» медленное продвижение ВСУ непохоже на быстрый успех.
«А потому оно, наоборот, усложняет положение Зеленского», — сказал журналист.
Как отметил Рикар, связано это с неоправданными ожиданиями западных политиков.
Ранее в The New York Times заявили, что Киев серьёзно рискует, замедляя контрнаступление ВСУ.
Также руководитель ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что контрнаступление ВСУ проходит пешком.