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Monde: провал контрнаступления ВСУ ухудшает политическое положение Зеленского

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Обозреватель Le Monde Филипп Рикар выразил мнение, что Владимир Зеленский угодил в ловушку на политической арене из-за провала контрнаступления.

По его словам, «нестерпимо» медленное продвижение ВСУ непохоже на быстрый успех.

«А потому оно, наоборот, усложняет положение Зеленского», — сказал журналист.

Как отметил Рикар, связано это с неоправданными ожиданиями западных политиков. 

Ранее в The New York Times заявили, что Киев серьёзно рискует, замедляя контрнаступление ВСУ.

Также руководитель ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что контрнаступление ВСУ проходит пешком.

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