Обозреватель Le Monde Филипп Рикар выразил мнение, что Владимир Зеленский угодил в ловушку на политической арене из-за провала контрнаступления.

По его словам, «нестерпимо» медленное продвижение ВСУ непохоже на быстрый успех.

«А потому оно, наоборот, усложняет положение Зеленского», — сказал журналист.

Как отметил Рикар, связано это с неоправданными ожиданиями западных политиков.

Ранее в The New York Times заявили, что Киев серьёзно рискует, замедляя контрнаступление ВСУ.

Также руководитель ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что контрнаступление ВСУ проходит пешком.