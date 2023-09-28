Глава ГУР МО Украины Буданов: контрнаступление ВСУ проходит пешком
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«К сожалению, большая часть нашего наступления в данный момент проходит пешком», — отметил он.
Ранее военный обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что по причине нехватки военной техники ВСУ массово создают импровизированные боевые машины БМП-1ЛБ, которые обладают низкой скоростью и вооружены одним пулемётом.
27 сентября бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Вооружённые силы России перехватили инициативу на фронте в зоне специальной военной операции.