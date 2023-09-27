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Экс-разведчик США Риттер: ВС России перехватили инициативу на фронте

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Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Вооружённые силы России перехватили инициативу на фронте в зоне специальной военной операции.
Экс-разведчик США Риттер: ВС России перехватили инициативу на фронте
  • РИА Новости

Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

«С этого момента инициатива в руках русских», — констатировал Риттер.

Экс-разведчик предположил, что украинская армия либо рухнет, либо будет вынуждена отступать.

Он добавил, что ВСУ не хватает резервов для отражения атак ВС России.

Ранее президент России Владимир Путин назвал провалом контрнаступление Вооружённых сил Украины.

Газета The New York Times писала, что Украина и её западные союзники возложили слишком большие надежды на контрнаступление ВСУ.

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