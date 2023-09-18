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NYT: Украина и Запад возложили слишком большие надежды на контрнаступление ВСУ

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Украина и её западные союзники возложили слишком большие надежды на контрнаступление украинских вооружённых сил, пишет газета The New York Times.
NYT: Украина и Запад возложили слишком большие надежды на контрнаступление ВСУ
  • РИА Новости

«Украина и её союзники, включая США, возможно, возложили слишком большие надежды на контрнаступление», — говорится в публикации.

Как отметил автор статьи, Украина ведёт боевые действия против одной из сильнейших армий в мире.

Отмечается, что у украинской армии заняло бы годы, а не месяцы, чтобы заставить Россию отступить.

Ранее президент России Владимир Путин назвал провалом контрнаступление Вооружённых сил Украины.

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