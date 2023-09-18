NYT: Украина и Запад возложили слишком большие надежды на контрнаступление ВСУ
- РИА Новости
«Украина и её союзники, включая США, возможно, возложили слишком большие надежды на контрнаступление», — говорится в публикации.
Как отметил автор статьи, Украина ведёт боевые действия против одной из сильнейших армий в мире.
Отмечается, что у украинской армии заняло бы годы, а не месяцы, чтобы заставить Россию отступить.
Ранее президент России Владимир Путин назвал провалом контрнаступление Вооружённых сил Украины.