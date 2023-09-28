Forbes: из-за нехватки техники ВСУ создают импровизированные БМП

По причине нехватки военной техники ВСУ массово создают импровизированные боевые машины БМП-1ЛБ, которые обладают низкой скоростью и вооружены одним пулемётом, заявил военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.

«При определённых условиях двигаются со скоростью пешехода», — говорится в материале.

По словам Экса, украинцы переделывают транспортёры МТ-ЛБ в БМП, получающиеся машины могут перевозить до восьми человек.

Он добавил, что такие БМП вооружены только одним пулемётом.

Ранее президент России Владимир Путин назвал провалом контрнаступление Вооружённых сил Украины.

Газета The New York Times писала, что Украина и её западные союзники возложили слишком большие надежды на контрнаступление ВСУ.