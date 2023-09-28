The New York Times: Киев серьёзно рискует, замедляя контрнаступление ВСУ

Украина рискует, замедляя контрнаступление ВСУ, так как из-за ливней в октябре украинские войска не смогут использовать танки, поставленные Западом. Об этом сообщает The New York Times.

Издание пишет, что в ближайшее время ожидаются сильные ливни и размытые дороги могут помешать использованию тяжёлой техники, такой как американские танки Abrams и британские Challenger.

Замедление темпов контрнаступления несёт значительные риски для Киева, сказано в материале.

Как отмечается, если окажется, что Украина не сможет отвоевать значительные территории, поддержка Запада может ослабнуть.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что проливной дождь и холод помешают попыткам Вооружённых сил Украины прорвать российскую оборону.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что ВСУ всеми силами пытаются дотянуть до начала сезона дождей и грязи.