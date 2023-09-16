Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) всеми силами пытаются дотянуть до начала сезона дождей и грязи.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Риттера Джеффу Норману в шоу Ask the Inspector.

«Украинцы всеми силами пытаются держать своё контрнаступление на плаву до начала сезона грязи, когда можно будет заморозить боевые действия», — заявил он.

Риттер также подчеркнул, что Украина несёт невосполнимые потери.

«Рано или поздно её ждёт крах», — поделился он своим мнением.

14 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что Украина полностью лишилась суверенитета, поскольку у неё нет своих денег и военной промышленности. Также он сказал, что Украина в финансовом отношении — несуществующая страна, она не может сама себя обеспечивать.