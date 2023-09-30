Эколог Кукса: разрушение ЗАЭС приведёт к загрязнению Чёрного моря радионуклидами

Магистр экологии и природопользования Александр Кукса в беседе с RT заявил, что если Вооружённые силы Украины при попытке захвата Запорожской АЭС разрушат её, то это может привести к загрязнению Днепра и Чёрного моря радионуклидами.

По словам собеседника RT, ЗАЭС была построена с расчётом в том числе на возможные природные катастрофы или падение самолёта.

При этом Кукса отметил, что невозможно сказать, выдержит ли она прямые попадания из орудий, если её будут пытаться взять «во что бы то ни стало».

«При самом плохом сценарии, разумеется, будет загрязнение окружающей среды радионуклидами. Их степень будет зависеть напрямую от степени поражения и мощности, например, взрыва. Я не беру в расчёт то, что это может быть взрыв, так скажем, ядерного характера», — подчеркнул он.

Эколог выразил надежду, что при возможном разрушении ЗАЭС последствия не достигнут масштабов аварии на Чернобыльской АЭС.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский согласовал с кураторами из США и Британии новое наступление ВСУ в начале октября.

Его планируется провести на Херсонском и Запорожском направлениях. В частности, оно предполагает захват Запорожской АЭС.