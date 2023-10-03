МО: российские военные обеспечили ротацию наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Российские военнослужащие обеспечили безопасную ротацию наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«3 октября Вооружённые силы Российской Федерации обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС», — говорится в заявлении.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябко заявил, что российская сторона ждёт от МАГАТЭ более внятной позиции в отношении того, откуда исходит угроза ядерной безопасности на Запорожской АЭС.