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Рябков: Россия ждёт внятной позиции МАГАТЭ по угрозам безопасности на ЗАЭС

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Замглавы МИД России Сергей Рябко заявил, что российская сторона ждёт от МАГАТЭ более внятной позиции в отношении того, откуда исходит угроза ядерной безопасности на Запорожской АЭС.
Рябков: Россия ждёт внятной позиции МАГАТЭ по угрозам безопасности на ЗАЭС
  • AFP
  • © IAEA

«В целом хотел бы сказать, что от агентства мы ждём гораздо более внятной и чёткой позиции в отношении того, откуда исходит угроза ядерной безопасности применительно к Запорожской атомной электростанции», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что, к сожалению, до сих пор, несмотря на присутствие на ЗАЭС персонала секретариата МАГАТЭ, российская сторона так и не услышала от них чёткой фиксации того, что именно Киев и его действия создают угрозу.

«Продолжаются провокационные шаги, попытки нападений, в том числе на город-спутник Энергодар», — подчеркнул дипломат.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и Гросси обсудили на встрече в ООН вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС.

При этом Гросси ушёл от ответа на вопрос о том, кто обстреливает ЗАЭС.

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