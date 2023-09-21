Узнать больше

Лавров и Гросси обсудили вопросы безопасности Запорожской АЭС

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили на встрече в ООН вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС.

Информация об этом появилась на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в ходе беседы состоялся обмен мнениями по основным направлениям деятельности агентства.

«Были также подробно обсуждены вопросы безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС)», — говорится в сообщении МИД.

Ранее стало известно, что Лавров проводит встречу с Гросси на полях Генассамблеи ООН.

Также Лавров на полях Генассамблеи ООН провёл встречу с представителями стран БРИКС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить