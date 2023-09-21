Лавров и Гросси обсудили вопросы безопасности Запорожской АЭС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили на встрече в ООН вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС.

Информация об этом появилась на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в ходе беседы состоялся обмен мнениями по основным направлениям деятельности агентства.

«Были также подробно обсуждены вопросы безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС)», — говорится в сообщении МИД.

Ранее стало известно, что Лавров проводит встречу с Гросси на полях Генассамблеи ООН.

Также Лавров на полях Генассамблеи ООН провёл встречу с представителями стран БРИКС.