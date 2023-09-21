Гросси ушёл от ответа на вопрос о том, кто обстреливает ЗАЭС
Об этом информирует ТАСС.
«Мы не судьи.... мы должны смотреть на отдельные эпизоды или на то, как происходят факты», — сказал гендиректор.
При этом он добавил, что в МАГАТЭ должны быть «технически уверены» в том, что могут сказать.
Ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с Гросси на полях Генассамблеи ООН.
Позже сообщалось, что Лавров и Гросси обсудили на встрече в ООН вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС.