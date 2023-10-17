CNN: США решили «застать русских врасплох» тайной поставкой ATACMS на Украину

Соединённые Штаты хотели «застать русских врасплох», тайно перебросив дальнобойные ракеты ATACMS на Украину, сообщает CNN со ссылкой на источник.

Телеканал сообщает, что неизвестно, когда именно ракеты попали в руки украинских военных.

«Но в последние недели США решили отправить их по-тихому, потому что они хотели застать русских врасплох», — говорится в материале.

Как отметил собеседник, ВС России знают о дальности действия этих ракет, поэтому США были обеспокоены тем, что российское командование перебросит вооружение за пределы досягаемости до того.

17 октября The Wall Street Journal сообщила, что США тайно поставили небольшое количество дальнобойных ракет ATACMS на Украину.

Как отмечало агентство Associated Press, ракеты оснащены кассетной боевой частью.