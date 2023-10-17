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WSJ: США тайно поставили Украине небольшое количество дальнобойных ракет ATACMS

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США тайно поставили небольшое количество дальнобойных ракет ATACMS на Украину для украинской армии, сообщает The Wall Street Journal.
WSJ: США тайно поставили Украине небольшое количество дальнобойных ракет ATACMS
  • AP
  • © Libkos

«В последние дни на Украину тайно перебросили американские ракеты», — сказано в статье газеты.

Издание утверждает, что ВСУ уже использовали эти ракеты в бою.

В начале октября в Пентагоне заявили, что готовы передать украинским властям ракеты ATACMS, если президент США Джо Байден даст своё согласие на это.

При этом, по данным Financial Times, Вашингтон принял решение передать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS ещё до приезда Владимира Зеленского в США, однако не стал делать публичных заявлений.

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