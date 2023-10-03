Пентагон заявил о готовности передать Украине ракеты ATACMS по приказу Байдена
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Об этом агентству Bloomberg сообщил помощник американского министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш.
«Мы готовы действовать быстро. Мы будем готовы, когда и в случае если президент решит это сделать», — сказал он.
По его словам, Пентагон «давно готовился к такому развитию событий».
Ранее вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл не исключил, что оперативно-тактические ракеты ATACMS американского производства могут оказаться на чёрном рынке после их возможной передачи Вооружённым силам Украины.