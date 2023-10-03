Пентагон заявил о готовности передать Украине ракеты ATACMS по приказу Байдена

В Пентагоне заявили, что готовы передать украинским властям ракеты ATACMS, если президент США Джо Байден даст своё согласие на это.

Об этом агентству Bloomberg сообщил помощник американского министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш.

«Мы готовы действовать быстро. Мы будем готовы, когда и в случае если президент решит это сделать», — сказал он.

По его словам, Пентагон «давно готовился к такому развитию событий».

Ранее вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл не исключил, что оперативно-тактические ракеты ATACMS американского производства могут оказаться на чёрном рынке после их возможной передачи Вооружённым силам Украины.