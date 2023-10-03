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Пентагон заявил о готовности передать Украине ракеты ATACMS по приказу Байдена

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В Пентагоне заявили, что готовы передать украинским властям ракеты ATACMS, если президент США Джо Байден даст своё согласие на это.
Пентагон заявил о готовности передать Украине ракеты ATACMS по приказу Байдена
  • Gettyimages.ru

Об этом агентству Bloomberg сообщил помощник американского министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш.

«Мы готовы действовать быстро. Мы будем готовы, когда и в случае если президент решит это сделать», — сказал он.

По его словам, Пентагон «давно готовился к такому развитию событий».

Ранее вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл не исключил, что оперативно-тактические ракеты ATACMS американского производства могут оказаться на чёрном рынке после их возможной передачи Вооружённым силам Украины.

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