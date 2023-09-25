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Sky News: ракеты ATACMS могут оказаться на чёрном рынке после их передачи ВСУ

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Вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл не исключил, что оперативно-тактические ракеты ATACMS американского производства могут оказаться на чёрном рынке после их возможной передачи Вооружённым силам Украины.
Sky News: ракеты ATACMS могут оказаться на чёрном рынке после их передачи ВСУ
  • Gettyimages.ru

Такое предположение Белл сделал в эфире телеканала Sky News.

«Каждый раз, когда оружие передаётся Украине, есть шанс, что какая-то часть окажется на чёрном рынке», — подчеркнул он.

Белл добавил, что использование ракет ATACMS для атак на территории России может привести к серьёзной эскалации конфликта, которой, по его мнению, Вашингтон не желает.

Как ранее сообщал телеканал NBC со ссылкой на американских официальных лиц, президент США Джо Байден уведомил Владимира Зеленского, что Вашингтон поставит Киеву небольшую партию ракет ATACMS.

По данным издания Politico, передача Киеву ATACMS не окажет серьёзного влияния на боевые действия.

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