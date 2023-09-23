Politico: передача Киеву ATACMS не окажет серьёзного влияния на боевые действия

Передача Киеву ракет ATACMS не окажет серьёзного влияния на ход боевых действий.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на чиновников в администрации президента США Джо Байдена.

Как отмечается в материале, официальные лица США настаивают, что ATACMS не станут для Украины «волшебным средством».

«Поставленные ракеты помогут Украине, но они не станут оружием, способным изменить правила игры», — пишет издание.

Ранее в Пентагоне заявили, что Вашингтону пока нечего сообщить о возможности передачи Киеву дальнобойных ракет.

Как сообщал телеканал NBC со ссылкой на американских официальных лиц, президент США Джо Байден уведомил Владимира Зеленского, что Вашингтон поставит Киеву небольшую партию ракет ATACMS.