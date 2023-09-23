FT: США решили отправить Украине ATACMS ещё до визита Зеленского

Вашингтон принял решение передать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS ещё до приезда Владимира Зеленского в США, однако не стал делать публичных заявлений.

Об этом говорится в публикации газеты Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, целью США было дать шанс украинским войскам застать ВС России при помощи новых ракет, таким образом отодвинуть российскую армию подальше от линии фронта.

Источники газеты подтвердили сообщения американской прессы о том, что США пообещали Украине в ближайшее время отправить партию дальнобойных ракет.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США допускают отправку Украине ракет ATACMS.