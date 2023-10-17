Производственный альянс: как Киев пытается привлечь западные инвестиции в украинский ВПК

К созданному Киевом альянсу оборонных индустрий присоединились уже 59 компаний из 23 стран, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, эти предприятия будут вместе с Украиной производить оружие. О создании альянса было объявлено в конце сентября. Как отметил тогда Владимир Зеленский, участники объединения будут «строить новый арсенал свободного мира». Параллельно с этим Украина ведёт переговоры с западными оборонными компаниями об организации производства на своей территории. Аналитики полагают, что в условиях продолжающихся боевых действий Киев вряд ли сможет привлечь значительные инвестиции для создания промышленных мощностей в сфере ВПК.

К созданному по инициативе Украины альянсу оборонных индустрий присоединились почти 60 компаний из более чем 20 государств, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

«Сейчас уже 59 компаний из 23 стран мира являются участниками этого альянса. Это конкретные обязательства вместе создавать необходимое оружие», — заявил Кулеба в эфире телемарафона «Единые новости».

Министр отметил, что этот альянс был сформирован, чтобы не допустить риска истощения запасов оружия у государств, поставляющих Украине вооружения. По его словам, сейчас этот риск «минимизирован». Кулеба также выразил уверенность, что у западных стран ещё есть запасы оружия, которые могут быть отправлены Киеву.

«Мой опыт показывает, что каким бы пустым ни был склад, у хорошего генерала всегда есть двойное дно. То есть под дном у него ещё лежит запас снарядов, и мы знаем, как это дно открывать для того, чтобы ввезти на Украину необходимое оружие, чтобы оно было на фронте», — сказал министр.

Альянс для Украины

Напомним, о создании альянса Киев объявил в конце сентября в ходе проведения форума оборонных индустрий. Как отметил тогда Владимир Зеленский, участники этого объединения будут «строить новый арсенал свободного мира».

Дмитрий Кулеба

© Thomas Peter/Pool Photo via AP

Политик также сообщил, что Украина «разработала соответствующую базовую декларацию как основу альянса». По его словам, к декларации могут присоединиться производители оружия и военной техники со всего мира. На момент анонса в альянс входили 13 компаний.

На форуме в Киеве также прошла серия переговоров с представителями оборонных компаний из США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции и Чехии. На встречах обсуждались перспективы партнёрства и совместного производства вооружений.

Также по теме «В состоянии полураспада»: как Украина намерена развивать военное производство за счёт российских активов Киев намерен создать фонд для развития производства оружия, объявил Зеленский. По его словам, фонд будет наполняться в том числе за...

Подобные контакты киевский режим осуществлял и ранее. Так, во время сентябрьской поездки в США Зеленский подписал меморандумы о взаимопонимании с Глобальным оборонно-промышленным альянсом, Оборонно-промышленной коалицией Аризоны и Ассоциацией аэрокосмической и оборонной промышленности штата Юта.

В конце сентября издание Der Spiegel сообщило, что Федеральное антимонопольное ведомство ФРГ одобрило создание на Украине совместного предприятия немецкого оборонного концерна Rheinmetall и «Укроборонпрома». Предполагается, что компания будет заниматься сборкой, техническим обслуживанием, ремонтом, разработкой и производством военного транспорта.

О подобных планах в июле сообщал и гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер в интервью CNN. По его словам, компания намерена в течение нескольких месяцев открыть на Западной Украине завод по производству бронетехники.

В конце августа Зеленский провёл встречу с руководством британской компании BAE Systems. Как позже сообщили в Киеве, была достигнута договорённость о том, что BAE Systems откроет сначала офис, а затем и производственные объекты на украинской территории.

По итогам переговоров были подписаны соглашения о сотрудничестве по локализации производства вооружений BAE Systems и рамочное соглашение о сотрудничестве по ремонту, поставкам запасных частей и производству гаубиц L119.

Глава киевского режима отметил тогда, что Украина готова «стать большим региональным хабом для ремонта и производства различных видов продукции компании BAE Systems», а также заинтересована «в более глобальных отношениях».

«Обсуждения и обещания»

По словам аналитиков, одна из главных целей подобных инициатив Киева в сфере ВПК — налаживание производства боеприпасов.

«Основная задача Киева — обеспечить стабильное снабжение ВСУ боеприпасами. Причём именно западные страны во многом настаивают на необходимости организации производств на украинской территории. И ФРГ, и США уже заявляли о том, что они готовы в этом принимать участие», — сказал в комментарии RT старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения Института общественных наук РАНХиГС Сергей Маргулис.

Зеленский на форуме оборонных индустрий в Киеве

Gettyimages.ru

По его словам, перенос производств на Украину — вынужденная мера для западных компаний.

«Запасы оружия на Западе истощаются, а производственных мощностей для выпуска необходимого Киеву объёма боеприпасов не хватает. Строительство новых заводов в западных странах серьёзно повысило бы стоимость производства, в том числе из-за более высоких зарплат. Кроме того, сейчас западную технику ВСУ приходится для ремонта переправлять в Польшу, что замедляет темпы восстановления и может влиять на ситуацию на фронте. Перенос производства и ремонтных баз на Украину решил бы эти проблемы», — заявил Маргулис.

При этом эксперт обратил внимание на то, что пока не было сообщений о начале строительства на Украине западных предприятий.

«Многие из этих потенциальных проектов находятся в форме обсуждений и обещаний. Вероятнее всего, западные компании будут ссылаться на то, что сейчас для строительства нет возможности, но при этом будут продолжать обещать развернуть на Украине серьёзные мощности», — отметил аналитик.

По его мнению, в обозримой перспективе какие-либо масштабные проекты вряд ли будут реализованы на Украине.

«Говорить о том, что эти перспективы абсолютно туманные, что это невозможно, будет преувеличением, но в обозримой перспективе, в течение полугода или года, вряд ли стоит ожидать появления на Украине каких-то значительных проектов», — полагает Сергей Маргулис.

Также по теме Неизбирательная кампания: как власти Украины пытаются оправдать отказ от проведения выборов Население Украины выступает против финансирования выборов в стране, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции в Оттаве. По его...

Израильский фактор

Скептически смотрит на перспективы открытия на Украине западных военных производств и заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. По его мнению, подобные проекты будут нерентабельны для западных компаний из-за угрозы российских ударов.

«Практически все предприятия, которые изготавливают или ремонтируют оружие на Украине, находятся под жёсткими ударами российских ракет и беспилотников. Поэтому вряд ли кто-то на Западе будет вкладывать деньги в то, что будет разрушено на следующий день», — отметил специалист в беседе с RT.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков завил, что построенные Западом заводы по производству оружия на Украине станут объектом «особого внимания» для российских военных.

Владимир Жарихин полагает, что создание альянса оборонных индустрий и другие украинские инициативы в этой области являются в большей степени пропагандистской шумихой.

«Это всё информационный шум и не более того. Он направлен скорее на внутреннее потребление, потому что режиму в Киеве надо как-то населению показать свою активность, продемонстрировать, что Украина будет иметь собственные производственные ресурсы. Но в реальности вряд ли это осуществимо», — сказал аналитик.

При этом Сергей Маргулис не исключает, что на попытки Киева привлечь западные инвестиции может также негативно повлиять обострение палестино-израильского конфликта, так как США теперь вынуждены будут помогать Тель-Авиву.

«Между этим вопросами есть прямая взаимосвязь. Для Запада более важен израильский кейс. Однако здесь всё будет напрямую зависеть от того, начнёт ли Израиль наземную операцию. Если они войдут в Газу, то это вынудит западные страны оказывать помощь уже не только Украине, но и Израилю. Причём очевидно, что наземная операция в Газе не будет лёгкой», — заключил эксперт.