«Будут безжалостно уничтожаться»: почему в Британии заговорили об отправке военных инструкторов на Украину

Великобритания во время конфликта не станет направлять военных инструкторов на Украину для обучения ВСУ, однако не исключает этого в будущем. Об этом сообщил премьер-министр страны Риши Сунак. Таким образом, он прояснил слова главы Минобороны королевства Гранта Шэппса, который ранее информировал, что Лондон изучает возможность размещения на западе Украины британских инструкторов. На заявления Шэппса отреагировали в Москве: зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что в случае появления военных из Соединённого Королевства на Украине они станут «легальной целью» для ВС РФ. С точки зрения аналитиков, подобные тезисы британских властей лишний раз подтверждают неизменность конфронтационного курса Лондона в украинском вопросе.

Лондон не намерен направлять военных инструкторов на Украину, пока там идёт конфликт, заявил британский премьер-министр Риши Сунак.

«То, о чём говорил министр обороны: проведение нами подготовки частично на территории Украины вполне возможно когда-нибудь в будущем, но это в отдалённой перспективе, а не здесь и сейчас. Британские военнослужащие не будут отправляться для участия в текущем конфликте, такого не происходит. А вот что мы действительно делаем, так это обучаем украинцев здесь, в Великобритании, и все этим должны гордиться, ведь это колоссально влияет на ситуацию, украинцы за это очень признательны», — сказал Сунак.

Таким образом, он уточнил заявление главы Минобороны Великобритании Гранта Шэппса, которое тот сделал в интервью газете The Sunday Telegraph. Министр сообщил, что Лондон изучает возможность размещения на западе Украины британских военнослужащих для обучения солдат и офицеров ВСУ.

Риши Сунак

AP

© Justin Tallis

«Сегодня я обсуждал возможность в конечном итоге проводить подготовку ближе, и в том числе непосредственно на территории Украины», — сказал Шэппс.

Как отметила The Sunday Telegraph, пока что ни одна из стран НАТО открыто не делала таких шагов, предпочитая обучать военных ВСУ за пределами Украины, избегая прямого столкновения с российскими войсками. При этом издание напомнило, что в марте прошлого года Россия нанесла удар по центру размещения иностранных наёмников на Украине. В Минобороны РФ тогда сообщили, что в ходе удара были уничтожены более 100 солдат.

В ходе интервью Шэппс, сменивший на посту Бена Уоллеса в конце августа, также сообщил, что, помимо отправки инструкторов, Лондон может разместить на территории Украины и производство вооружений.

«Возможность выполнять больше задач на её территории я вижу сейчас, в частности, на западе страны. И это касается не только подготовки: есть пример BAE (британская оборонная компания. — RT), запускающей производство на территории страны. Я бы очень хотел, чтобы этому примеру последовали и другие британские компании. Так что, полагаю, усилия по наращиванию масштабов подготовки и производства на территории страны ещё последуют», — отметил Шэппс.

Помимо этого, как пишет The Telegraph, «Шэппс дал понять, что Великобритания готовится играть более активную роль в оказании стране (Украине. — RT) помощи для защиты от атак в Чёрном море».

«Примерно в течение последнего месяца мы наблюдали в Чёрном море, в Крыму определённое развитие событий впервые с 2014 года. Великобритания как военно-морское государство может предоставить помощь и консультации, особенно с учётом того, что речь идёт о международных водах», — заявил Шэппс.

Он добавил, что для Лондона «важно не допустить, чтобы международные грузоперевозки в этих водах стали по умолчанию запрещены».

«Я вижу много областей, в которых Великобритания может оказать консультационную помощь. Этот вопрос я обсудил на этой неделе с президентом Зеленским и многими другими», — резюмировал министр.

«Легальная цель»

На заявления британского министра обороны отреагировали в Москве. Так, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что в случае прибытия на Украину британские инструкторы станут легальной целью для российских военных.

«Министр обороны Британии... решил перенести английские курсы подготовки украинских солдат на территорию самой Украины. То есть превратить своих инструкторов в легальную цель для наших Вооружённых сил. Прекрасно понимая, что они будут безжалостно уничтожаться. Причём уже не как наёмники, а именно как британские натовские специалисты», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Грант Шэппс

AP

© Kirsty Wigglesworth

В свою очередь, советник главы ДНР Ян Гагин отметил, что, даже если Соединённое Королевство решится отправить на Украину своих инструкторов, это не сможет существенным образом помочь ВСУ.

«Никакого прорыва здесь не будет. Дело в том, что любая боевая операция... ВСУ не проводится без участия или руководства стран НАТО и их специалистов, то есть это не новость», — цитирует Гагина РИА Новости.

Прокомментировали слова Шэппса и в конгрессе США. Член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что, отправляя войска на Украину, Великобритания тем самым собирается начать третью мировую войну. Она также подчеркнула, что Соединённые Штаты не должны посылать своих военных в зону конфликта.

«Недооценивают ситуацию»

Стоит отметить, что британцы участвуют в конфликте на Украине как минимум с 2022 года, однако действуют там в статусе наёмников. Так, в ходе операции по освобождению Мариуполя весной прошлого года российские войска взяли в плен британцев Эйдена Эслина и Шона Пиннера.

Помимо этого, СМИ Великобритании неоднократно сообщали о гибели на Украине своих граждан, которые воевали на стороне ВСУ. Так, в марте 2022 года там погиб Джордан Гэтли, в апреле — Скотт Сибли, а в сентябре — Крейг Макинтош. В ноябре того же года стало известно о гибели ещё одного британца — Саймона Лингарда.

Сообщение о гибели британского наёмника на сайте Sky News

Что касается британских инструкторов, то, как напоминают аналитики, на территории Украины они начали работать ещё в 2015 году в рамках операции Orbital. Британцы занимались, в частности, подготовкой пехоты, расчётов противотанковых комплексов и санитарных подразделений. Однако незадолго до СВО Лондон решил остановить программу Orbital и вывести своих военных с территории Украины.

«В 2022 году они приняли решение свернуть программу Orbital на Украине и переместить тренировки в специальные военные лагеря уже в Великобританию, куда привозили украинских военнослужащих», — отметила в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк.

В данный момент Британия продолжает обучать боевиков ВСУ. В частности, Лондон занимается подготовкой украинских диверсантов, которые уже пытались устроить теракты на российских АЭС. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания восьмого Восточного экономического форума (ВЭФ) в сентябре этого года. По его словам, часть диверсантов была уничтожена ФСБ, а остальные сдались в плен.

«Идут допросы. Что они показывают? Задача у них была нанести ущерб одной из наших атомных электростанций, подорвать ЛЭП, линии высоковольтной электропередачи, с целью нарушить деятельность энергетической установки в конечном итоге. И это не первая такая попытка. При этом они на допросе показали, что готовились под руководством британских инструкторов», — сообщил глава государства.

Владимир Путин также не исключил, что британские спецслужбы могут в данном вопросе исполнять указания США.

«Британское руководство и премьер-министр знают, чем занимаются их спецслужбы на Украине, или, может быть, вообще не знают? Допускаю и такое, что, в свою очередь, британские спецслужбы действуют по указанию тех же самых американцев, конечный бенефициар всё равно нам известен. Они понимают, с чем они играют, или нет? Мне кажется, что они просто недооценивают ситуацию», — заявил президент России.

На конфронтационном треке

По словам аналитиков, если Британия всё же решится на отправку своих военных в зону конфликта, то они будут уничтожаться в ходе российских ударов по центрам подготовки ВСУ.

«Возможная отправка британских военных приведёт только к тому, что ВС РФ выявят центры подготовки ВСУ, нанесут по ним удар и уничтожат и британских инструкторов, и их подопечных. Их не спасут никакие системы ПВО», — заявил в беседе с RT военный эксперт Андрей Клинцевич.

При этом специалисты обратили внимание на то, что глава британского правительства никак не прокомментировал заявления министра обороны о планах королевства развернуть военное производство на территории Украины.

«Это выглядит уже более реалистичным. Основная задача для Украины в данной сфере — это производство беспилотников. Для этого не требуется огромных цехов: нужны лишь столы, за которыми люди будут собирать дроны. Организация таких производств возможна на любой подземной парковке любого торгового центра или жилого дома. Это практически готовые цеха. Не исключено, что под прикрытием мирного населения и гражданской инфраструктуры британцы могут развернуть такого рода производство, так как Киев испытывает проблемы с беспилотниками», — пояснил Клинцевич.

Кроме того, как констатируют специалисты, смена главы британского Минобороны никак не повлияла на конфронтационный курс Лондона на украинском направлении.

«После заявлений Шэппса необходимо ещё более внимательно отслеживать дальнейшие действия британских правительственных кругов. Важно и то, что подобные высказывания министра обороны лишний раз свидетельствуют о неуклонном намерении Великобритании продолжать свою антироссийскую политику», — заключила Кира Годованюк.