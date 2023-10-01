Конгрессвумен Грин: Британия начнёт третью мировую, отправив войска на Украину
Об этом она написала в соцсети X.
«Они собираются начать третью мировую войну. США не могут в этом участвовать. Никаких американских войск!» — говорится в сообщении.
При этом Грин отметила, что США вместо поддержки Украины должны защищать собственную границу.
Ранее в Telegraph заявили, что Великобритания отправит на Украину войска для тренировки ВСУ.
При этом глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли признал, что оказывать поддержку Украине «тяжело и болезненно».