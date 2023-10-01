Конгрессвумен Грин: Британия начнёт третью мировую, отправив войска на Украину

Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин выразила мнение, что Великобритания собирается начать третью мировую войну, отправляя войска на Украину.

Об этом она написала в соцсети X.

«Они собираются начать третью мировую войну. США не могут в этом участвовать. Никаких американских войск!» — говорится в сообщении.

При этом Грин отметила, что США вместо поддержки Украины должны защищать собственную границу.

Ранее в Telegraph заявили, что Великобритания отправит на Украину войска для тренировки ВСУ.

При этом глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли признал, что оказывать поддержку Украине «тяжело и болезненно».