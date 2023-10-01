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Конгрессвумен Грин: Британия начнёт третью мировую, отправив войска на Украину

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Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин выразила мнение, что Великобритания собирается начать третью мировую войну, отправляя войска на Украину.

Об этом она написала в соцсети X.

«Они собираются начать третью мировую войну. США не могут в этом участвовать. Никаких американских войск!» — говорится в сообщении.

При этом Грин отметила, что США вместо поддержки Украины должны защищать собственную границу.

Ранее в Telegraph заявили, что Великобритания отправит на Украину войска для тренировки ВСУ.

При этом глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли признал, что оказывать поддержку Украине «тяжело и болезненно».

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