Telegraph: Великобритания отправит на Украину войска для тренировки ВСУ
Об этом пишет The Telegraph.
«Грант Шэппс рассказал, что он провёл переговоры с армейским командованием о переносе официальной программы подготовки под руководством Великобритании на Украину», — говорится в статье.
Кроме того, отмечается, что министр также призвал больше британских оборонных фирм открывать заводы на Украине.
Ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли признал, что оказывать поддержку Украине «тяжело и болезненно».
Также сообщалось, что британские сапёры учат бойцов ВСУ разминированию полей на полигонах Польши.