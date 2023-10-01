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Telegraph: Великобритания отправит на Украину войска для тренировки ВСУ

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Министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что британские войска будут впервые размещены на Украине в соответствии с планами, которые обсуждаются в военном командовании.

Об этом пишет The Telegraph.

«Грант Шэппс рассказал, что он провёл переговоры с армейским командованием о переносе официальной программы подготовки под руководством Великобритании на Украину», — говорится в статье.

Кроме того, отмечается, что министр также призвал больше британских оборонных фирм открывать заводы на Украине.

Ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли признал, что оказывать поддержку Украине «тяжело и болезненно».

Также сообщалось, что британские сапёры учат бойцов ВСУ разминированию полей на полигонах Польши.

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