Британские сапёры учат бойцов ВСУ разминированию полей на полигонах Польши

Сапёры из инженерных войск Великобритании проводят обучение украинских военнослужащих разминированию полей и обезвреживанию снарядов, подготовка проходит в Польше.

Об этом заявило британское Минобороны.

По информации ведомства, Лондон также передал Киеву свыше 1,5 тыс. устройств для поиска и обнаружения мин. Также утверждается, что Великобритания в ближайшее время отправит украинским войскам дополнительное оборудование для разминирования территорий.

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что Лондон собирается довести число подготовленных бойцов ВСУ до 30 тыс. до конца 2023 года.