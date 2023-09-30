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Глава МИД Британии Клеверли признал, что поддерживать Киев тяжело и болезненно

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Глава МИД Великобритании Джейм Клеверли признал, что оказывать поддержку Украине «тяжело и болезненно».
Глава МИД Британии Клеверли признал, что поддерживать Киев тяжело и болезненно
  • AP

Об этом дипломат сказал в интервью журналу House.

По мнению Клеверли, ситуация в мире резко ухудшится, если союзники Украины прекратят оказывать помощь стране.

Он объяснил, что именно по этой причине позиция Лондона по вопросу оказания помощи Киеву тверда.

«Мы проясняем это всем нашим международным партнёрам. Это тяжело и это болезненно. Но, если мы отступим, будет только тяжелее и больнее», — признал Клеверли.

Ранее обозреватели издания Politico заявили, что замена главы Объединённого комитета начальников штабов США Марка Милли происходит в момент, когда на Западе начали уставать от конфликта на Украине.

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