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Telegraph: Великобритания изучает возможность отправки флота в Чёрное море

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Британия изучает, какую роль её флот может сыграть в защите коммерческих судов от российской стороны в Чёрном море.
Telegraph: Великобритания изучает возможность отправки флота в Чёрное море
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил глава Министерства обороны Великобритании Грант Шаппс в интервью изданию Telegraph.

По его словам, Британия является военно-морской державой, которая может помочь, дать совет, а воды «являются международными».

Шаппс добавил, что обсуждал данный вопрос с Владимиром Зеленским.

Как отмечается в материале, британская сторона готовится играть более активную роль в помощи Киеву для якобы защиты от России в Чёрном море.

Как писала в мае газета The Times, глава Военно-морских сил Великобритании адмирал Бен Кей заявил о необходимости инвестировать в передовые мощности, чтобы иметь возможность обнаруживать российские подводные лодки, которые являются одними из самых тихих в мире.

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