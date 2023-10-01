Telegraph: Великобритания изучает возможность отправки флота в Чёрное море

Британия изучает, какую роль её флот может сыграть в защите коммерческих судов от российской стороны в Чёрном море.

Об этом заявил глава Министерства обороны Великобритании Грант Шаппс в интервью изданию Telegraph.

По его словам, Британия является военно-морской державой, которая может помочь, дать совет, а воды «являются международными».

Шаппс добавил, что обсуждал данный вопрос с Владимиром Зеленским.

Как отмечается в материале, британская сторона готовится играть более активную роль в помощи Киеву для якобы защиты от России в Чёрном море.

Как писала в мае газета The Times, глава Военно-морских сил Великобритании адмирал Бен Кей заявил о необходимости инвестировать в передовые мощности, чтобы иметь возможность обнаруживать российские подводные лодки, которые являются одними из самых тихих в мире.