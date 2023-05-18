Times: глава ВМС Британии призвал вкладывать в мощности для обнаружения подлодок из России
Об этом пишет газета The Times.
«Великобритании необходимо инвестировать в передовые возможности для обнаружения и, при необходимости, поражения одних из самых тихих подводных лодок в мире», — говорится в публикации.
Как пишет газета, в Британии особое беспокойство вызывают российские подлодки класса Kilo, которые отличаются малозаметностью.
Отмечается, что данные подлодки были сильно модернизированы с момента их первого ввода в строй в 1980 году.
Ранее стало известно, что в составе подводных сил Тихоокеанского флота к концу 2024 — началу 2025 года планируется сформировать дивизию спецподлодок — носителей суперторпед «Посейдон».