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Times: глава ВМС Британии призвал вкладывать в мощности для обнаружения подлодок из России

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Глава Военно-морских сил Великобритании адмирал Бен Кей заявил о необходимости инвестировать в передовые мощности, чтобы иметь возможность обнаруживать российские подводные лодки, которые являются одними из самых тихих в мире.

Об этом пишет газета The Times.

«Великобритании необходимо инвестировать в передовые возможности для обнаружения и, при необходимости, поражения одних из самых тихих подводных лодок в мире», — говорится в публикации.

Как пишет газета, в Британии особое беспокойство вызывают российские подлодки класса Kilo, которые отличаются малозаметностью.

Отмечается, что данные подлодки были сильно модернизированы с момента их первого ввода в строй в 1980 году.

Ранее стало известно, что в составе подводных сил Тихоокеанского флота к концу 2024 — началу 2025 года планируется сформировать дивизию спецподлодок — носителей суперторпед «Посейдон».

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