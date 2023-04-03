ТАСС: в России планируется сформировать дивизию спецподлодок с «Посейдонами»

В составе подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) к концу 2024 — началу 2025 года планируется сформировать дивизию спецподлодок носителей суперторпед «Посейдон».

«Решение о формировании дивизии атомных субмарин специального назначения на Камчатке принято. Речь идёт о декабре 2024 года или первой половине 2025 года», — заявил источник ТАСС, близкий к Минобороны России.

Обозреватель британской газеты Express Рохан Гупта ранее выразил мнение, что распоряжение российского президента Владимира Путина о разработке передовых ядерных торпед «Посейдон», способных вызвать цунами, повлияет на НАТО.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что российский подводный беспилотный аппарат «Посейдон», который может нести ядерный заряд, является недосягаемым для перехвата современными средствами.