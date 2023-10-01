Сунак: британских солдат не отправят участвовать в конфликте на Украине
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Об этом сообщает Sky News.
По его словам, нет британских солдат, которых отправят сражаться в этом конфликте.
Сунак отметил, что обучение военных на Украине возможно, но не в данный момент.
Это вопрос на «долгосрочную перспективу», добавил он.
Ранее министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что британские войска будут впервые размещены на Украине в соответствии с планами, которые обсуждаются в военном командовании.