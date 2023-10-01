Сунак: британских солдат не отправят участвовать в конфликте на Украине

Британский премьер Риши Сунак заявил, что солдат Великобритании не отправят участвовать в конфликте на Украине.

Об этом сообщает Sky News.

По его словам, нет британских солдат, которых отправят сражаться в этом конфликте.

Сунак отметил, что обучение военных на Украине возможно, но не в данный момент.

Это вопрос на «долгосрочную перспективу», добавил он.

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что британские войска будут впервые размещены на Украине в соответствии с планами, которые обсуждаются в военном командовании.