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Сунак: британских солдат не отправят участвовать в конфликте на Украине

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Британский премьер Риши Сунак заявил, что солдат Великобритании не отправят участвовать в конфликте на Украине.
Сунак: британских солдат не отправят участвовать в конфликте на Украине
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Sky News.

По его словам, нет британских солдат, которых отправят сражаться в этом конфликте.

Сунак отметил, что обучение военных на Украине возможно, но не в данный момент.

Это вопрос на «долгосрочную перспективу», добавил он.

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что британские войска будут впервые размещены на Украине в соответствии с планами, которые обсуждаются в военном командовании.

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