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Зеленский подтвердил применение ВСУ американских ракет ATACMS

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Владимир Зеленский подтвердил, что украинская армия применила американские дальнобойные ракеты ATACMS.
Зеленский подтвердил применение ВСУ американских ракет ATACMS
  • globallookpress.com
  • © Eric Lalmand/Belga News Agency

«Сегодня особая благодарность Соединённым Штатам», — сказал Зеленский в своём обращении.

Он отметил, что достигнутые с президентом США Джо Байденом договорённости выполняются.

17 октября The Wall Street Journal сообщила, что США тайно поставили небольшое количество дальнобойных ракет ATACMS на Украину.

Как отмечало агентство Associated Press, ракеты оснащены кассетной боевой частью.

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