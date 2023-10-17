Зеленский подтвердил применение ВСУ американских ракет ATACMS

Владимир Зеленский подтвердил, что украинская армия применила американские дальнобойные ракеты ATACMS.

«Сегодня особая благодарность Соединённым Штатам», — сказал Зеленский в своём обращении.

Он отметил, что достигнутые с президентом США Джо Байденом договорённости выполняются.

17 октября The Wall Street Journal сообщила, что США тайно поставили небольшое количество дальнобойных ракет ATACMS на Украину.

Как отмечало агентство Associated Press, ракеты оснащены кассетной боевой частью.